Кримінальне провадження відкрили за фактом вибуху гранати на Херсонщині

Вчора ввечері до чергової частини Олешківського відділення поліції з районної лікарні поступило повідомлення, що з осколочними пораненнями були доставлені двоє місцевих жителів. Поліцейські зясували, що 30 та 25—річні жителі с. Пролетарка (рідні брати) постраждали в результаті вибуху невідомого металічного предмета. Зі слів потерпілих, цей предмет вони знайшли в лісосмузі на військовому полігоні. Потім принесли його на територію дачної ділянки в с.Раденськ, яка належить їх матері. При спробі розібрати металеву болванку стався вибух. Одному з братів відірвало кість руки, інший отримав чисельні осколочні поранення.

Під час огляду місця події поліцейські виявили частину полотна для ножовки по металу та 25 металевих осколків від снаряду до протитанкового гранатомету марки “ОГ-9”. Працівники поліції припускають, що вибух міг статися внаслідок розпилу снаряду. Також при детальному огляді присадибної ділянки поліцейські знайшли мішок, в якому виявили ще 76 великокаліберних патронів до ДШК (станковий кулемет Дегтярьова-Шпагіна). Про постраждалих відомо, що вони рідні брати. Один них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Влітку хлопці працюють на сезонних роботах, а взимку шукають металобрухт.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) ККУ та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Постраждалі перебувають в реанімації Олешківської районної лікарні. Їх стан тяжкий стабільний. Працівники поліції встановлюють всі обставини події та походження боєприпасів. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, двоє чоловіків постраждало від вибуху гранати на Херсонщині.