Кремлевская агентура пытается рассорить народы Украины и Польши - Д.Ярош

На своей странице в Facebook Д.Ярош отметил, что "в условиях войны с Московской империей, нам как никогда нужны надежные союзники".

"Это понимают все украинские патриоты и националисты. Именно поэтому очередная мерзкая провокация российских спецслужб по уничтожению памятника полякам, погибшим от рук гитлеровских палачей в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине не будет иметь никакого развертывания. Кремлевская агентура действует не только в Украине, но и в Польше, пытаясь рассорить наши народы (подтверждением тому является недружественные по отношению к украинцам акты, призывы и акции) ", - написал он.

Однако, по словам Д.Яроша, "когда мы будем жить не прошлым, часто трагическим, а настоящим и будущим, опираясь не на ненависть и шовинизм, а на общие христианские ценности, общую, часто героическую историю (противостаяние османскому нашествию, походы на Москву , сражения с ордами Буденного и Тухачевского, совместные бои подразделений Украинской Повстанческой Армии и Армии Крайовой против большевиков и т.п.), тогда и будем вместе иметь перспективу развития в этом глобальном мире ".

"Считаю Польшу стратегическим союзником Украины и наши два государства - основой будущего Балто-Черноморского союза", - добавил нардеп.

Кроме того, Д.Ярош напомнил, что "в составе Украинской Добровольческой Армии, защищая независимость и территориальную целостность, уже долгое время воюют представители польского народа".

Напомним, в Бродовском районе Львовской области 8 января утром обнаружили разрушенный памятник полякам, погибшим во время Второй мировой. Памятник соорудили в 2005 году на месте некогда большого села Гута Пеняцкая. Его установили в память о трагическом событии: массовое уничтожение поляков в 1944 году. За то, что прятали евреев, 500 поляков были сожжены заживо в костеле и своих домах солдатами 4-го полицейского полка добровольческой дивизии СС Галичина под командованием Зигфрида Банца. Памятник взорван, на мемориале написано несколько лозунгов.

Как сообщал УНН, в Институте нацпамяти назвали провокацией уничтожения памятника полякам во Львовской области.