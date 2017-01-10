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Кремлівська агентура намагається розсварити народи України та Польщі - Д.Ярош

Кремлівська агентура намагається розсварити народи України та Польщі - Д.Ярош

Київ • УНН

 • 12628 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Кремлівська агентура діє не тільки в Україні, але і в Польщі, намагаючись розсварити наші народи (підтвердженням тому є недружні стосовно українців акти, заклики та акції). Так народний депутат, екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош прокоментував знищення пам'ятника полякам на Львівщині, передає УНН.

На своїй сторінці у Facebook Д.Ярош зазначив, що "в умовах війни з Московською імперією, нам як ніколи потрібні надійні союзники".

"Це розуміють всі українські патріоти та націоналісти. Саме тому чергова гидка провокація російських спецслужб по знищенню пам'ятника полякам, загиблим від рук гітлерівських катів у 1944 році в с. Гута-Пеняцька Бродівського району на Львівщині не буде мати ніякого розгортання. Кремлівська агентура діє не тільки в Україні, але і в Польщі, намагаючись розсварити наші народи (підтвердженням тому є недружні стосовно українців акти, заклики та акції)", - написав він.

Проте, за словами Д.Яроша, "коли ми будемо жити не минулим, часто трагічним, а сьогоденням та майбутнім, спираючись не на ненависть і шовінізм, а на спільні християнські цінності, спільну, часто героїчну історію (протиставлення османській навалі, походи на Москву, битви з ордами Будьонного і Тухачевського, спільні бої підрозділів Української Повстанської Армії та Армії Крайової проти більшовиків тощо), тоді й будемо разом мати перспективу розвитку в цьому глобалізованому світі".

"Вважаю Польщу стратегічним союзником України і наші дві держави – основою майбутнього Балто-Чорноморського союзу", - додав нардеп.

Крім того, Д.Ярош нагадав, що "в складі Української Добровольчої Армії, захищаючи Незалежність та територіальну цілісність, вже довший час воюють представники польського народу".

Нагадаємо, у Бродівському районі Львівської області 8 січня зранку виявили зруйнований пам’ятник полякам, які загинули під час Другої світової. Пам’ятник спорудили в 2005 році на місці колись великого села Гута Пеняцька. Його встановили в пам’ять про трагічну подію: масове знищення поляків в 1944 році. За те, що переховували євреїв, 500 поляків були спалені заживо в костелі і своїх будинках солдатами 4-го поліцейського полку добровольчої дивізії СС Галичина під командуванням Зігфріда Банца. Пам'ятник підірваний, на меморіалі написано кілька гасел.

Як повідомляв УНН, в Інституті нацпам'яті назвали провокацією знищення пам'ятника полякам на Львівщині.

Українські Національні Новини

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