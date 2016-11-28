Кремль "выбивает" из украинских узников показания - эксперт

"Вот я знаю, что по делам так называемых диверсантов есть проблемы с доступом независимых адвокатов, уже не говоря о том, что к ним никакого доступа не имеют консулы. Этих людей стараются держать в изоляции. Опять же, есть подозрения, что выбивают из них показания, в некоторых делах эти подозрения подтверждаются", - отметила М.Томак.

Также М.Томак подчеркнула, что Украине нужно активизировать переговорные процессы по освобождению заключенных Кремля политическим путем.

"Мы, наши коллеги, все, кто сейчас приобщен к этому, стараемся отслеживать и это становится очень непросто, потому что количество этих людей растет", - сказала эксперт.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеет ли значение, что якобы похищенные СБУ "российские контрактники" из Крыма является экс-военнослужащими Украины , заявил, что наиболее важным является то, что они являются гражданами РФ.