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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Кремль "выбивает" из украинских узников показания - эксперт

Киев • УНН

 • 6636 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина должна активизировать переговоры об освобождении заключенных Кремля политическим путем. Об этом в эфире "5 канала" заявила координатор общественной организации "Медийная инициатива за права человека", координатор кампании "Let my people go" Мария Томак, передает УНН.

Кремль "выбивает" из украинских узников показания - эксперт

"Вот я знаю, что по делам так называемых диверсантов есть проблемы с доступом независимых адвокатов, уже не говоря о том, что к ним никакого доступа не имеют консулы. Этих людей стараются держать в изоляции. Опять же, есть подозрения, что выбивают из них показания, в некоторых делах эти подозрения подтверждаются", - отметила М.Томак.

Также М.Томак подчеркнула, что Украине нужно активизировать переговорные процессы по освобождению заключенных Кремля политическим путем.

"Мы, наши коллеги, все, кто сейчас приобщен к этому, стараемся отслеживать и это становится очень непросто, потому что количество этих людей растет", - сказала эксперт.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеет ли значение, что якобы похищенные СБУ "российские контрактники" из Крыма является экс-военнослужащими Украины , заявил, что наиболее важным является то, что они являются гражданами РФ.

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