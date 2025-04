Кремль "выбивает" из украинских узников показания - эксперт

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина должна активизировать переговоры об освобождении заключенных Кремля политическим путем. Об этом в эфире "5 канала" заявила координатор общественной организации "Медийная инициатива за права человека", координатор кампании "Let my people go" Мария Томак, передает УНН.