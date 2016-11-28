Кремль "вибиває" з українських в'язнів свідчення – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна повинна активізувати переговори про звільнення в’язнів Кремля політичним шляхом. Про це в ефірі “5 каналу” заявила координатор громадської організації “Медійна ініціатива за права людини”, координатор кампанії “Let my people go” Марія Томак, передає УНН.
“От я знаю, що по справам так званих „диверсантів“ є проблеми з доступом незалежних адвокатів, вже не кажучи про те, що до них жодного доступу не мають консули. Цих людей намагаються тримати в ізоляції. Знову ж таки, маємо підозри, що вибивають з них покази, в деяких справах ці підозри підтверджуються”, — зазначила М.Томак.
Також М.Томак наголосила, що Україні потрібно активізувати переговорні процеси щодо звільнення в’язнів Кремля політичним шляхом.
“Ми, наші колеги, всі, хто зараз долучений до цього, намагаємося відстежувати і це стає дуже непросто, тому що кількість цих людей зростає”, — сказала експерт.
Як повідомляв УНН, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи має значення, що нібито викрадені СБУ "російські контрактники" з Криму є екс-військовослужбовцями України, заявив, що найбільш важливим є те, що вони є громадянами РФ.