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Страной прокатилась волна протестов против подписания формулы Штайнмайера

Киев • УНН

 • 21658 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Вечером 1 октября страной прокатилась волна протестных акций "Нет капитуляции против формулы Штайнайера". Вслед за Киевом на протесты вышли во Львове, Харькове, Запорожье и Мариуполе, передает УНН.

Страной прокатилась волна протестов против подписания формулы Штайнмайера

"Под стенами приемной управления СБУ Львовской области прошла стихийная акция протеста против принятия так называемой формулы Штайнмайера. Начальник штаба Национального Корпуса Львовской области передал требования активистов заместителю главы ЛОГА и представителю СБУ", - сообщил Национальный корпус Львовской области на своей странице в Facebook.

"Акция под харьковским СБУ завершена. Наши требования были переданы. В Киеве начинается бессрочная акция. Андрей Белецкий объявил о создании Штаба Национального Сопротивления. Нет капитуляции!", - говорится на официальной странице Национальных Дрижин Харькова в Facebook.

Аналогичные протесты были зафиксированы также в Запорожье и Мариуполе.

Основные требования протестующих: обнародовать текст документа, который подписал Л. Кучма; отправить в отставку министра иностранных дел Вадима Пристайко и Леонида Кучму (уполномоченного по ТКГ) в случае подписания соглашения на условиях РФ; открыть уголовное производство против Пристайко и Кучмы.

Напомним, 1 октября в Киеве на Майдан Независимости вышли около сотни активистов в знак протеста против подписания Украиной формулы Штайнмайера.

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