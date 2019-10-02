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Країною прокотилася хвиля протестів проти підписання формули Штайнмайєра

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Увечері 1 жовтня країною прокатилась хвиля протестних акцій "Ні капітуляції проти формули Штайнайєра". Слідом за Києвом на протести вийшли у Львові, Харкові, Запоріжжі та Маріуполі, передає УНН.

Країною прокотилася хвиля протестів проти підписання формули Штайнмайєра

"Під стінами приймальні управління СБУ Львівщини пройшла стихійна акція протесту проти ухвалення так званої формули Штайнмаєра. Начальник штабу Національного Корпусу Львівщини передав вимоги активістів заступнику голови ЛОДА та представнику СБУ", - повідомив Національний корпус Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

"Акцію під харківським СБУ завершено. Наші вимоги були передані. У Києві розпочинається безстрокова акція. Андрій Білецький оголосив про створення Штабу Національного Спротиву. Ні капітуляції!", - йдеться на офіційній сторінці Національних Дружин Харкова у Facebook.

Аналогічні протести були зафіксовані також у Запоріжжі та Маріуполі.

Основні вимоги протестувальників: оприлюднити текст документу, який подписав Л. Кучма; відправити у відставку міністра закордонних справ Вадима Пристайка та Леоніда Кучму (уповноваженого у ТКГ) у випадку підписання угоди на умовах РФ; порушити кримінальне провадження проти Пристайка та Кучми.

Нагадаємо, 1 жовтня у Києві на Майдан Незалежності вийшло близько сотні активістів на знак протесту проти підписання Україною формули Штайнмайєра.

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