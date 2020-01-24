Каждая третья гривна бюджета Украины идет на погашение долгов - Гончарук

"Мы каждую третью гривну из нашего бюджета вынуждены отдавать на погашение долгов", - сказал Гончарук.

Он добавил, что такая ситуация сложилась в течение 30 лет.

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Вместе с тем, по словам Гончарука, Украина на этой неделе разместила евробонды с рекордной выгодой.

"Например, на этой неделе Украина рекордно выгодно для себя евробонды - это ценные бумаги, в которые вкладывают иностранные инвесторы, и наши, на самом деле", - сказал Гончарук.

Он добавил, что это свидетельствует о росте доверия к Украине.