Каждая третья гривна бюджета Украины идет на погашение долгов - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Каждая третья гривна бюджета Украины идет на погашение долгов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Мы каждую третью гривну из нашего бюджета вынуждены отдавать на погашение долгов", - сказал Гончарук.
Он добавил, что такая ситуация сложилась в течение 30 лет.
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Вместе с тем, по словам Гончарука, Украина на этой неделе разместила евробонды с рекордной выгодой.
"Например, на этой неделе Украина рекордно выгодно для себя евробонды - это ценные бумаги, в которые вкладывают иностранные инвесторы, и наши, на самом деле", - сказал Гончарук.
Он добавил, что это свидетельствует о росте доверия к Украине.