Україна залучила 1,25 млрд євро після випуску нових єврооблігацій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро. На нові єврооблігації нараховуватимуться відсотки за ставкою 4,375% річних. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента України.
Залучені кошти будуть спрямовані на фінансування державного бюджету.
Україна залучила 1,25 млрд євро. У розміщенні взяли участь понад 350 фондів. На піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів. Це найнижча відсоткова ставка на єврооблігації, що є безперечним результатом складних структурних реформ, які відбулися з ініціативи Президента України, Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів зокрема.
Україна продовжує будувати свою кредитну історію на європейському ринку та забезпечувати фінансування державного бюджету в найбільш ефективний спосіб, заявили в Офісі Президента.
В ОПУ вважають, що присутність України на міжнародному ринку капіталів, а також рівень торгівлі єврооблігаціями слугує індикатором кредитоспроможності України та означає, що інвестори довіряють і готові фінансово підтримувати нашу державу.
Нагадаємо, Україна 22 січня оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним строком обігу, деномінованих в євро. У межах цього Міністерство фінансів залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами.
У березні 2019 року Україна розмістила євробонди на 350 млн доларів.