Украина привлекла 1,25 млрд евро после выпуска новых еврооблигаций

Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Украина привлекла 1,25 евро. В размещении приняли участие более 350 фондов. На пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что является бесспорным результатом сложных структурных реформ, которые состоялись по инициативе Президента Украины, Кабинета Министров и Министерства финансов в частности.

Украина продолжает строить свою кредитную историю на европейском рынке и обеспечивать финансирование государственного бюджета в наиболее эффективный способ, заявили в Офисе Президента.

В ОПУ считают, что присутствие Украины на международном рынке капиталов, а также уровень торговли еврооблигациям служит индикатором кредитоспособности Украины и означает, что инвесторы доверяют и готовы финансово поддерживать наше государство.

Напомним, Украины 22 января объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро. В рамках этого Министерство финансов привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International для организации глобального конференц-звонка с инвесторами.

В марте 2019 года Украина разместила евробонды на 350 млн долларов.