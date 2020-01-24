Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кожна третя гривня бюджету України йде на погашення боргів. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми кожну третю гривню з нашого бюджету вимушені віддавати на погашення боргів", - сказав Гончарук.
Він додав, що така ситуація склалася протягом 30 років.
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Разом з тим, за словами Гончарука, Україна на цьому тижні розмістила євробонди з рекордною вигодою.
"Наприклад, на цьому тижні Україна рекордно вигідно для себе євробонди – це цінні папери, в які вкладають іноземні інвестори, й наші, насправді", - сказав Гончарук.
Він додав, що це свідчить про зростання довіри до України.