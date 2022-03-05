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Деньги от продажи нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине - Центр оборонных реформ

Киев • УНН

 • 96148 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В условиях невозможности полного отказа от российского газа и нефти в Европе, доходы от их продажи должны быть в принудительном порядке использованы на закупку гуманитарной помощи Украине. Для этого должен быть создан специальный расчетный счет под наблюдением ООН. Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк, передает УНН.

Детали

"Очевидно, что те санкции, которые уже были применены не способны остановить РФ. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и продукты питания". Именно углеводороды и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, а потому оптимальный инструмент – ограничить возможность использовать доходы от их продажи", - заявил он.

"Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который сможет быть использован РФ в исключительно гуманитарных целях – закупка продуктов питания, медикаментов и так далее. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения каких-либо других расчетов", - подытожил Александр Данилюк.

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