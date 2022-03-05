Деньги от продажи нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине - Центр оборонных реформ

Детали

"Очевидно, что те санкции, которые уже были применены не способны остановить РФ. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и продукты питания". Именно углеводороды и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, а потому оптимальный инструмент – ограничить возможность использовать доходы от их продажи", - заявил он.

"Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который сможет быть использован РФ в исключительно гуманитарных целях – закупка продуктов питания, медикаментов и так далее. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения каких-либо других расчетов", - подытожил Александр Данилюк.