Корректировал удары рф по приграничью Сумщины - СБУ задержала эксмилиционера

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Сумской области агента российских спецслужб, который корректировал вражеские удары по приграничью. Им оказался бывший руководитель следственного отдела одного из подразделений расформированной милиции в Шосткинском районе, сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

В поле зрения фигурант попал из-за своих давних приятельских связей с российским военнослужащим и собственных прокремлёвских убеждений.

По материалам дела, в 2025 году на него вышел сотрудник управления ФСБ по Брянской области и предложил собирать разведданные для ударов РФ по подразделениям Сил обороны на северо-восточном приграничье. После инструктажа агент начал отслеживать места расположения украинских войск, прежде всего локации укрепрайонов, огневых позиций и блокпостов. Для сбора разведданных он обходил приграничную местность и завуалированно выпытывал нужную ему информацию у знакомых - говорится в сообщении.

Собранные сведения он передавал российским спецслужбам через мессенджер для подготовки ударов по региону управляемыми авиабомбами и дронами-камикадзе. После задержания у фигуранта обнаружили и изъяли смартфон с доказательствами работы на агрессора.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала в Днепропетровской области ещё двух агентов российских спецслужб. Злоумышленники наводили ракетно-дроновые атаки РФ на энергетическую инфраструктуру региона - одну из ключевых ТЭС.