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Корпорация “АТБ” лидирует среди крупнейших налогоплательщиков Украины и заняла первое место в своей отрасли

Корпорация “АТБ” лидирует среди крупнейших налогоплательщиков Украины и заняла первое место в своей отрасли

Киев  •  УНН

 • 26244 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Компания “АТБ-Маркет”, осуществляющая управление сетью из почти 1300 магазинов по всей территории Украины, вошла в ТОП-15 крупнейших налогоплательщиков Украины, вместе тем сохранив титул крупнейшего налогоплательщика в сфере организованной розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Соответствующая информация опубликована в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины по итогам 2020 года “Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах”, издаваемом при поддержке Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

Детали

Согласно официальным данным по итогам 2020 года сеть “АТБ” увеличила уплату налоговых платежей на 28%, заняв 11 место среди крупнейших налогоплательщиков страны, а сумма уплаченных ею налогов и сборов в бюджеты разных уровней составила 8,677 млрд грн.

Лидирующие места в первой десятке рейтинга заняли государственные сырьевые и энергетические монополии, а также представители высокомаржинальной отрасли по производству и реализации табачных изделий.

Как известно, компания “АТБ-Маркет” является частью корпорации “АТБ”, в которую также входят ряд предприятий в сфере производства продуктов питания и логистики.

По итогам 2020 года все подразделения данной корпорации увеличили уплату налогов на 26%, обновив собственный исторический рекорд до 15,8 млрд грн.

Помимо статуса одного из крупнейших доноров бюджета, корпорация “АТБ” также является одним из крупнейших внутренних инвесторов в стране. Её инвестиции в экономику Украины на протяжении двух лет составят почти миллиард долларов США.

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