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Корпорація "АТБ" лідирує серед найбільших платників податків України та посіла перше місце у своїй галузі

Київ • УНН

 • 26250 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Компанія "АТБ-Маркет", що здійснює управління мережею з майже 1300 магазинів по всій території України, увійшла в ТОП-15 найбільших платників податків України, разом тим зберігши титул найбільшого платника податків у сфері організованої роздрібної торгівлі продуктами харчування та товарами повсякденного попиту. Відповідна інформація опублікована в рейтингу найбільших платників податків України за підсумками 2020 року "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах", який видавався за підтримки Державної фіскальної служби України, передає УНН.

Деталі

Згідно з офіційними даними за підсумками 2020 року мережа "АТБ" збільшила сплату податкових платежів на 28%, зайнявши 11 місце серед найбільших платників податків країни, а сума сплачених нею податків і зборів до бюджетів різних рівнів становила 8,677 млрд грн.

Лідируючі місця в першій десятці рейтингу зайняли державні сировинні та енергетичні монополії, а також представники високомаржинальної галузі з виробництва та реалізації тютюнових виробів.

Як відомо, компанія "АТБ-Маркет" є частиною корпорації "АТБ", в яку також входить низка підприємств в сфері виробництва продуктів харчування і логістики.

За підсумками 2020 року всі підрозділи даної корпорації збільшили сплату податків на 26%, обновивши власний історичний рекорд до 15,8 млрд грн.

Крім статусу одного з найбільших донорів бюджету, корпорація "АТБ" також є одним з найбільших внутрішніх інвесторів в країні. Її інвестиції в економіку України протягом двох років становлять майже мільярд доларів США.

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