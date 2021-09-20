Коронавирусной инфекцией в мире заболело почти 230 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболело уже почти 230 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 229,288,247 человек, из них выздоровели 205,908,941 человек. Количество умерших возросло до 4,705,461.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (42,900,906), Индия (33,477,819), Бразилия (21,239,783), Великобритания (7,429,746), Россия (7,274,928), Франция (6,955,333), Турция (6,847,259) и Иран (5,424,835).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (691,880), Бразилии (590,786) и Индии (445,165).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 348 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 875 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.