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Коронавирус в Крыму: за минувшие сутки выявлено более 100 случаев

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 17 апреля, в Крыму обнаружили 101 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает Крым.Реалии, информирует УНН.

Цитата:

"Из 101 случая 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За минувшие сутки всего было обследовано 3 694 человека. Выздоровели за весь период - 36 527 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Крыму за сутки 16 апреля зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции.

Справка

Данные с оккупированных Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 18 апреля зафиксировано уже 1,946 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - 10 282.

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