Коронавірус у Криму: за минулу добу виявлено понад 100 випадків

Цитата:

"Зі 101 випадку 64 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 37 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадках. За минулу добу всього було обстежено 3 694 людини. Одужали за весь період – 36 527 осіб", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в Криму за добу 16 квітня зареєстровано 99 випадків коронавірусної інфекції.

Довідково

Дані з окупованих Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 18 квітня зафіксовано вже 1,946 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - 10 282.