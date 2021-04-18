Коронавірус у Криму: за минулу добу виявлено понад 100 випадків

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. За минулу добу, 17 квітня, в окупованому Криму виявили 101 випадок інфікування коронавірусом. Про це повідомив російський так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, передає Крим.Реалії, інформує УНН.

Цитата:

"Зі 101 випадку 64 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 37 – серед контактних по раніше зареєстрованих випадках. За минулу добу всього було обстежено 3 694 людини. Одужали за весь період – 36 527 осіб", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в Криму за добу 16 квітня зареєстровано 99 випадків коронавірусної інфекції.

Довідково

Дані з окупованих Криму і Севастополя про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 18 квітня зафіксовано вже 1,946 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - 10 282.

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