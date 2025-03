Корабль Dragon компании SpaceX доставил на Землю груз с МКС

"Подтверждаем успешное приводнение Dragon. Корабль доставил из станции научный и исследовательский груз NASA", - написали в аккаунте SpaceX в Twitter.

Good splashdown of Dragon confirmed, carrying @NASA science and research cargo back from the @Space_Station.

- SpaceX (@SpaceX) 19 марта 2017 г.

Грузовой корабль отстыковался от МКС в 5:11 по времени Восточного побережья США (11:11 по киевскому времени). Эту операцию помогали осуществить с помощью руки-манипулятора "Канадарм" астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу и француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.

Затем, повинуясь команде из центра управления полетом SpaceX, расположенного в штате Калифорния, Dragon совершил сход с орбиты. Погодные условия в Тихом океане были благоприятными, иначе возвращение грузовика на Землю пришлось бы отложить до 22 марта.

Как пояснил NASA, Dragon доставил на Землю, в частности, образцы биологических и биотехнологических исследований, результаты научных исследований и познавательных программ.

Космическому ведомству США и некоммерческому научному Center for the Advancement of Science in Space (Центра содействия науке в космосе) важно получить ряд образцов не позднее чем через 48 часов после возвращения корабля на Землю.

Поэтому у расчетной зоны приводнения дежурили сотрудники компании, которым теперь придется оперативно поднять на борт судна капсулу с грузом общим весом 2,5 т. Сам Dragon планируется позже доставить на полигон SpaceX в городке Макгрегор (штат Техас).

Справка: грузовой корабль был запущен к МКС 19 февраля. Ракета-носитель Falcon 9 с Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Это был первый пуск с комплекса 39А с момента завершения эксплуатации кораблей многоразового использования шаттл в 2011 году.

Dragon доставил на МКС около 2,5 т грузов продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов, в том числе устойчивые к действию антибиотиков бактерии.

Специалистам компании также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней степени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.

Состыковать корабль с модулем "Гармония" удалось лишь со второго раза. Первая попытка 22 февраля закончилась неудачей, поскольку бортовые компьютеры дали команду об отмене операции из-за некорректных показателей о местонахождении станции.

Напомним, 16 марта ракета Falcon 9 компании SpaceX со спутником EchoStar 23 успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал посреди Атлантического побережья штата Флорида, США.