Корабель Dragon компанії SpaceX доправив на Землю вантаж з МКС

“Підтверджуємо успішне приводнення Dragon. Корабель доставив зі станції науковий і дослідницький вантаж NASA”, — написали в акаунті SpaceX у Twitter.

Good splashdown of Dragon confirmed, carrying @NASA science and research cargo back from the @Space_Station.

Вантажний корабель відстикувався від МКС в 5:11 за часом Східного узбережжя США (11:11 за київським часом). Цю операцію допомагали здійснити за допомогою руки-маніпулятора “Канадарм” астронавт NASA Роберт Шейн Кімброу і француз Тома Песке, що представляє Європейське космічне агентство.

Потім, підкоряючись команді з центру управління польотом SpaceX, розташованого в штаті Каліфорнія, Dragon здійснив сходження з орбіти. Погодні умови в Тихому океані були сприятливими, інакше повернення вантажівки на Землю довелося б відкласти до 22 березня.

Як пояснило NASA, Dragon доставив на Землю, зокрема, зразки біологічних і біотехнологічних дослідів, результати наукових досліджень та пізнавальних програм.

Космічному відомству США і некомерційному науковому Center for the Advancement of Science in Space (Центру сприяння науці в космосі) важливо отримати низку зразків не пізніше ніж через 48 годин після повернення корабля на Землю.

Тому біля розрахункової зони приводнення чергували співробітники компанії, яким тепер доведеться оперативно підняти на борт судна капсулу з вантажем загальною вагою 2,5 т. Сам Dragon планується пізніше доставити на полігон SpaceX в містечку Макгрегор (штат Техас).

Довідка УНН: вантажний корабель був запущений до МКС 19 лютого. Ракета-носій Falcon 9 з Dragon стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). Це був перший пуск з комплексу 39А з моменту завершення експлуатації кораблів багаторазового використання шаттл в 2011 році.

Dragon доставив на МКС близько 2,5 т вантажів: продовольство, матеріали для проведення наукових експериментів, в тому числі стійкі до дії антибіотиків бактерії.

Фахівцям компанії також вдалося в черговий раз здійснити керований спуск нижньої ступені ракети на спеціально обладнаний посадковий комплекс.

Зістикувати корабель з модулем “Гармонія” вдалося лише з другого разу. Перша спроба 22 лютого закінчилася невдачею, оскільки бортові комп’ютери дали команду про скасування операції через некоректні показників про місцезнаходження станції.

Нагадаємо, 16 березня ракета Falcon 9 компанії SpaceX із супутником EchoStar 23 успішно стартувала з космодрому на мисі Канаверал посеред Атлантичного узбережжя штату Флорида, США.