Контрабанду сигарет на более 1 млн грн перекрыли в Одесской области

“В международном пункте пропуска „Рени-Джурджулешты“ при осмотре грузового автомобиля в таможенном режиме „экспорт“ правоохранители обнаружили контрабандные табачные изделия. Со специально оборудованных тайников они изъяли почти 5,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. По информации спецслужбы местные дельцы закупали дешевые сигареты и незаконно ввозили в Украину с територии непризнанного Приднестровья. После этого они планировали продавать их в странах Евросоюза в несколько раз дороже”, — говорится в сообщении.

Стоимость изъятых табачных изделий составляет более миллиона гривен. В рамках открытого уголовного производства продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию контрабандного канала.

Напомним, 2 декабря украинец пытался вывезти в Румынию контрабандные сигареты на 1,6 млн грн.