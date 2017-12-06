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Контрабанду сигарет на более 1 млн грн перекрыли в Одесской области

Контрабанду сигарет на более 1 млн грн перекрыли в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 10719 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 декабря. УНН. Служба безопасности Украины совместно с пограничниками во процессуальным руководством прокуратуры перекрыла в Одесской области контрабандные поставки сигарет в страны Европейского Союза. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

“В международном пункте пропуска „Рени-Джурджулешты“ при осмотре грузового автомобиля в таможенном режиме „экспорт“ правоохранители обнаружили контрабандные табачные изделия. Со специально оборудованных тайников они изъяли почти 5,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. По информации спецслужбы местные дельцы закупали дешевые сигареты и незаконно ввозили в Украину с територии непризнанного Приднестровья. После этого они планировали продавать их в странах Евросоюза в несколько раз дороже”, — говорится в сообщении.

Стоимость изъятых табачных изделий составляет более миллиона гривен. В рамках открытого уголовного производства продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к функционированию контрабандного канала.

Напомним, 2 декабря украинец пытался вывезти в Румынию контрабандные сигареты на 1,6 млн грн.

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