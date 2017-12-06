Контрабанду цигарок на понад 1 млн грн перекрили на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 грудня. УНН. Служба безпеки України спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом прокуратури перекрила на Одещині контрабандні поставки цигарок до країн Європейського Союзу. Про це кореспонденту УНН повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.
“У міжнародному пункті пропуску „Рені-Джурджуле́шти“ під час огляду вантажного автомобіля у митному режимі „експорт“ правоохоронці виявили контрабандні тютюнові вироби. Із спеціально обладнаних схованок вони вилучили майже 5,5 тис. пачок цигарок без акцизних марок. За інформацією спецслужби місцеві ділки закуповували дешеві цигарки та незаконно ввозили в Україну з території невизнаного Придністров’я. Після цього вони планували продавати їх у країнах Євросоюзу в кілька разів дорожче”, — йдеться у повідомленні.
Вартість вилучених тютюнових виробів становить понад мільйон гривень. У рамках відкритого кримінального провадження тривають першочергові слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх осіб, причетних до функціонування контрабандного каналу.
Нагадаємо, 2 грудня українець намагався вивезти до Румунії контрабандних цигарок на 1,6 млн грн.