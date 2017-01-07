Контрабандисты на Волыни во время побега сожгли микроавтобус с сигаретами

Как отмечается, при осуществлении патрулирования "зеленого" участка границы накануне пограничники отдела "Амбуков" Львовского отряда обнаружили на снежном покрове дорожку следов. Во время отслеживания пограничники обнаружили еще и следы от транспортного средства и сломанный заградительный забор.

Пограничный наряд во взаимодействии с военнослужащими других подразделений проверили прилегающую местность и организовали поиски возможных нарушителей. Вскоре пограничники заметили в 1,5 км от границы микроавтобус с неизвестными. Лица, заметив пограничный наряд, облили неизвестным веществом и подожгли автомобиль, после чего обратились в бегство. В сожженном автомобиле "Фольксваген" были найдены остатки сгоревших сигарет.

Правоохранители проводят совместные мероприятия по поиску беглецов.

Напомним, пограничники в Одесской области открыли огонь при попытке задержания контрабандистов.