Контрабандисти на Волині під час втечі спалили мікроавтобус з цигарками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На Волині контрабандисти, втікаючи від прикордонників, напередодні спалили мікроавтобус з цигарками. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Як зазначається, під час здійснення патрулювання "зеленої" ділянки кордону напередодні прикордонники відділу "Амбуків" Львівського загону виявили на сніговому покрові доріжку слідів осіб. Під час відстеження прикордонники виявили ще й сліди від транспортного засобу та повалений загороджувальний паркан.
Прикордонний наряд у взаємодії із військовослужбовцями інших підрозділів перевірили прилеглу місцевість та організували пошуки можливих порушників. Невдовзі охоронці кордону помітили за 1,5 км від кордону мікроавтобус з невідомими. Особи, помітивши прикордонний наряд, облили невідомою речовиною та підпалили автомобіль, після чого вдались до втечі. У спаленому автомобілі "Фольксваген" були знайдені залишки згорілих сигарет.
Правоохоронці проводять спільні заходи з пошуку втікачів.
Нагадаємо, прикордонники на Одещині відкрили вогонь при спробі затримання контрабандистів.