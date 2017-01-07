Контрабандисти на Волині під час втечі спалили мікроавтобус з цигарками

Як зазначається, під час здійснення патрулювання "зеленої" ділянки кордону напередодні прикордонники відділу "Амбуків" Львівського загону виявили на сніговому покрові доріжку слідів осіб. Під час відстеження прикордонники виявили ще й сліди від транспортного засобу та повалений загороджувальний паркан.

Прикордонний наряд у взаємодії із військовослужбовцями інших підрозділів перевірили прилеглу місцевість та організували пошуки можливих порушників. Невдовзі охоронці кордону помітили за 1,5 км від кордону мікроавтобус з невідомими. Особи, помітивши прикордонний наряд, облили невідомою речовиною та підпалили автомобіль, після чого вдались до втечі. У спаленому автомобілі "Фольксваген" були знайдені залишки згорілих сигарет.

Правоохоронці проводять спільні заходи з пошуку втікачів.

Нагадаємо, прикордонники на Одещині відкрили вогонь при спробі затримання контрабандистів.