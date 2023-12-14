Конгресс США принял оборонный бюджет с поддержкой Украины: теперь его отправят на подпись Байдену
Киев • УНН
Законопроект об обороне, стоимость которого составляет 886 миллиардов долларов, включает финансирование Пентагона, повышение зарплаты военным на 5,2%, а также предусматривает 800 миллионов долларов на поддержку Украины.
Палата представителей приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, направив его президенту США Джо Байдену. Оборонным бюджетом предусмотрены средства на помощь Украине. Об этом сообщили Тһе НіІІ, пишет УНН.
"Жестокая реальность заключается в том, что мир является опасным местом. Соединенные Штаты и их союзники сталкиваются с беспрецедентными угрозами, которые быстро развиваются по всему миру", - сказала член Палаты представителей США Джен Кигганс. "Мы должны определить приоритеты и распространять американскую силу на весь мир. Этот закон в значительной степени способствует достижению этой цели".
Детали
Законопроект об обороне, стоимость которого составляет 886 миллиардов долларов, включает финансирование Пентагона, повышение зарплаты военным на 5,2%, а также предусматривает 11,5 миллиардов долларов на сдерживание Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того 800 миллионов долларов будут выделены на поддержку Украины.
Законопроект об обороне, стоимость которого составляет 886 миллиардов долларов, включает финансирование Пентагона, повышение зарплаты военным на 5,2%, а также предусматривает 11,5 миллиардов долларов на сдерживание Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того 800 миллионов долларов будут выделены на поддержку Украины.
Напомним
Вчера Сенат США принял оборонный бюджет в размере $886 млрд, что на 3% больше, чем в прошлом году. Сообщалось, что он предусматривает 300 млн долларов для Украины до 2026 года.
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Конгресс США принял оборонный бюджет с поддержкой Украины: теперь его отправят на подпись Байдену
Законопроект об обороне, стоимость которого составляет 886 миллиардов долларов, включает финансирование Пентагона, повышение зарплаты военным на 5,2%, а также предусматривает 800 миллионов долларов на поддержку Украины.
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