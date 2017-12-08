Компания с Кипра присвоила почти 10 га рекреационных земель Крыма

Так, кипрской компанией, вопреки действующему законодательству, в 2016 году зарегистрировано право собственности на четыре земельные участка общей площадью 9,3 га, которые являются собственностью Севастопольского городского совета.

Сообщают, что указанные участки еще в 2008 году городским советом передано в долгосрочную аренду украинскому обществу, по действующему в настоящее время договору, а любые доказательства, об отчуждении земли органом местного самоуправления, в иностранной компании отсутствуют.

"Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Автономной Республики Крым, решением суда от 06.12.2017 государственные акты о праве собственности кипрской компании признаны недействительными и не допущено противоправное изъятие из собственности Севастопольского городского совета земельных участков оценочной стоимостью почти 70 млн грн", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, прокуратура АР Крым добавила факт передачи в "республиканскую собственность" Ханского дворца в Крыму к делу о незаконной национализации имущества Украины на территории аннексированного полуострова.