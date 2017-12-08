Компанія з Кіпру привласнила майже 10 га рекреаційних земель Криму

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КИЇВ. 8 грудня. УНН.  Господарськй суд м.Києва розглядає справу, предметом якої є визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки рекреаційного призначення в межах Севастопольської міської ради, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Криму.

Так, кіпрською компанією, всупереч чинному законодавству, у 2016 році зареєстровано право власності на чотири земельні ділянки загальною площею 9,3 га, які є власністю Севастопольської міської ради.

Повідомляють, що вказані ділянки ще у 2008 році міською радою передано в довгострокову оренду українському товариству, за чинним на даний час договором, а будь-які докази, щодо відчуження землі органом місцевого самоврядування, у іноземної компанії відсутні.

"Завдяки принциповій позиції прокуратури Автономної Республіки Крим, рішенням суду від 06.12.2017 державні акти про право власності кіпрської компанії визнано недійсними та не допущено протиправне вибуття із власності Севастопольської міської ради земельних ділянок оціночною вартістю майже 70 млн грн," - повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, прокуратура АР Криму додала факт передачі у “республіканську власність” Ханського палацу в Криму до справи щодо незаконної націоналізації майна України на території анексованого півострова.

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