Комиссия ЕС объявила о новом плане по увеличению количества депортаций

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«Те, кто не нуждается в международной защите, должны вернуться в страну происхождения», - заявила в Брюсселе комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Детали

По словам Йоханссон, только в 2022 году было зарегистрировано более 300 тысяч прибытия нелегальных мигрантов. Комиссар сказала, что большинство из этих прибывших не имеют права на убежище.

В заявлении комиссии говорится, что эффективная стратегия депортации должна «служить сдерживающим фактором, который помогает сократить опасную и незаконную миграцию».

Новая стратегия в основном предусматривает более тесное сотрудничество между государствами-членами ЕС и агентствами ЕС, такими как Frontex, агентство по управлению границами блока, с более быстрыми решениями и более широким обменом данными.

Комиссия также хочет увеличить уровень депортации со странами происхождения, которые хорошо сотрудничают с ЕС и не имеют «политических препятствий», добавила Йоханссон.

Йоханссон и Мария Юрич, официальный представитель Комиссии ЕС, которая координирует политику депортации, отказались назвать фиксированные цели для депортаций, сославшись на необходимость проведения консультаций со странами-членами ЕС и глобальной неопределенности.

Дополнение

В течение многих лет ЕС безуспешно пытался увеличить количество депортаций.

План, объявленный в 2021 году, ориентирован на добровольное возвращение. Блок также пытался использовать визовую политику, чтобы оказать давление на страны, чтобы те принимали обратно лиц, которым было отказано в убежище.

Однако, по данным комиссии, только 29% людей, которые должны были покинуть ЕС в 2019 году, сделали это. В 2021 году этот показатель снизился до 21%.