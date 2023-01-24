Комісія ЄС оголосила про новий план щодо збільшення кількості депортацій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Європейська комісія хоче впоратися зі зростаючою кількістю незаконних мігрантів, які прибувають до Європейського Союзу, за допомогою нової стратегії депортації, оголошеної у вівторок, передає УНН посилаючись на Еuractiv.
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«Ті, хто не потребує міжнародного захисту, мають повернутися до країни походження», - заявила у Брюсселі комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.
Деталі
За словами Йоханссон, лише у 2022 році було зареєстровано понад 300 тисяч прибуття нелегальних мігрантів. Комісар сказала, що більшість із цих прибулих не мають права на притулок.
У заяві комісії йдеться, що ефективна стратегія депортації має «служити стримуючим фактором, який допомагає скоротити небезпечну та незаконну міграцію».
Нова стратегія переважно передбачає більш тісне співробітництво між державами-членами ЄС та агентствами ЄС, такими як Frontex, агентство з управління кордонами блоку, з більш швидкими рішеннями та ширшим обміном даними.
Комісія також хоче збільшити рівень депортації з країнами походження, які добре співпрацюють із ЄС та не мають «політичних перешкод», додала Йоханссон.
Йоханссон та Марія Юрич, офіційний представник Комісії ЄС, яка координує політику депортації, відмовилися назвати фіксовані цілі для депортацій, пославшись на необхідність проведення консультацій з країнами-членами ЄС та глобальної невизначеності.
Доповнення
Протягом багатьох років ЄС безуспішно намагався збільшити кількість депортацій.
План, оголошений 2021 року, орієнтований на добровільне повернення. Блок також намагався використати візову політику, щоб чинити тиск на країни, щоб ті брали назад осіб, яким було відмовлено у притулку.
Проте, за даними комісії, лише 29% людей, які мали залишити ЄС у 2019 році, зробили це. 2021 року цей показник знизився до 21%.