"Колос" и "Днепр-1" сыграли вничью в заключительной игре УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Ковалевка приняла противостояние "Колос" - "Днепр-1" в заключительном поединке 22-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Днепр-1", передает УНН.
Детали
Весь первый тайм прошел в равной борьбе. К экватору первой половины больше мячом владели днепряне, но особых угроз у ворот Волынца создать не удалось.
Постепенно “Колос” выровнял игру, и сам стал больше получать право на угловые. Третий из них привел к голу — Юрчук среагировал на первый удар, но Милько выиграл борьбу в Дубинчака и сумел протолкнуть мяч в сетку. После этого хозяева чувствовали себя на поле более уверенно, и вскоре Юрчук парировал непростой удар под перекладину Лысенко, но перед самым перерывом спортклубовцы сумели отыграться, и снова к успеху привел угловой: после подачи Цурикова Логинов на ближнюю стойку скинул мяч на дальнюю, а там пас капитана замкнул Чужой, который забил уже свой пятый гол в последних четырех матчах.
До финального свистка игра проходила в очень напряженной борьбе, и уже в компенсированное арбитром время Чужой мог оформить традиционный для себя дубль, но на его коварный удар среагировал Волынец. В итоге матч завершился боевой ничьей — 1:1.
Дополнение
Оба коллектива идут в середине таблицы — 34 очка у “Колоса” (6-е) и 26 у “Днепра-1” — восьмые.