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"Колос" та "Дніпро-1" зіграли внічию у заключній грі УПЛ

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ковалівка прийняла протистояння "Колос" – "Дніпро-1" у заключному поєдинку 22-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це інформує прес-служба "Дніпро-1", передає УНН.

Деталі

Весь перший тайм пройшов у рівній боротьбі. До екватору першої половини більше м’ячом володіли дніпряни, але особливих загроз біля воріт Волинця створити не вдалося.

Поступово "Колос" вирівняв гру, і сам став більше отримувати право на кутові. Третій з них призвів до голу – Юрчук зреагувати на перший удар, але Мілько виграв боротьбу у Дубінчака і зумів проштовхнути м’яч у сітку. Після цього господарі почувалися на полі більш впевнено, і невдовзі Юрчук парирував непростий удар під поперечину Лисенка, але перед самою перервою спортклубівці зуміли відігратися, і знову до успіху призвів кутовий: після подачі Цурікова Логінов на ближній стійкі скинув м’яч на дальню, а там пас капітана замкнув Чуже, який забив вже свій п’ятий гол в останній чотирьох матчах.

До фінального свистка гра тривала у дуже напруженій боротьбі, і вже у компенсований арбітром час Чуже міг оформити традиційний для себе дубль, але на його підступний удар зреагував Волинець. У підсумку матч завершився бойовою нічиєю – 1:1.

Доповнення

Обидва колективи йдуть в середині таблиці – 34 очки у "Колоса" (6-ті) і 26 у "Дніпра-1" – восьмі.

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