Количество жертв ракетного удара рф по Сумах возросло до 12
Киев • УНН
В результате ракетного удара по многоэтажке в Сумах погибли 12 человек, из них двое детей. 84 человека получили ранения, повреждено более 1000 домов.
Количество погибших в результате ракетного удара в Сумах возросло до 12, соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, по состоянию на час 14 стало известно о еще одном погибшем человеке. Таким образом, россияне убили 12 человек, из них двое - дети.
84 жителя многоэтажек, из которых 12 дети, получили травмы различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
"Одного ребенка доставили в столицу, ему необходимо специализированное оперативное вмешательство, медики будут делать все возможное, чтобы спасти жизнь", - отметил начальник ОВА.
Над ликвидацией последствий вражеского удара работают около 10 бригад волонтерских и общественных организаций, а также различных коммунальных служб.
Всего из-за атаки повреждено 2200 окон в более 1 тысячи домов.
Напомним
Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах.