Количество раненых в результате атаки БПЛА на Киев возросло до 8, среди них двое медиков

В результате атаки вражеских БПЛА на столицу количество раненых возросло до 8, среди них — двое медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Среди пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на столицу — двое медиков. Сейчас всего 8 раненых - сообщил Кличко.

Напомним

Сегодня в Деснянском районе столицы, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.