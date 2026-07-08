Количество раненых в результате атаки БПЛА на Киев возросло до 8, среди них двое медиков
Киев • УНН
В результате атаки вражеских БПЛА на Киев количество раненых возросло до 8 человек. Среди пострадавших двое медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В результате атаки вражеских БПЛА на столицу количество раненых возросло до 8, среди них — двое медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Среди пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА на столицу — двое медиков. Сейчас всего 8 раненых
Напомним
Сегодня в Деснянском районе столицы, по предварительной информации, вражеский БПЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции.