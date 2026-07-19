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Количество пострадавших в Харькове от обстрела рф возросло до 20, трое человек погибли

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Харькове количество пострадавших от российского обстрела возросло до 20, трое в тяжелом состоянии. В пригороде Харькова погибли трое мужчин в возрасте 24, 45 и 62 лет.

Количество пострадавших в Харькове от обстрела рф возросло до 20, трое человек погибли
Фото: t.me/synegubov

В Харькове количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до 20 человек. Также стало известно, что россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру в пригороде Харькова — погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Подробности

20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Правоохранители, медики и спасатели проводят обход территории, чтобы выявить возможных пострадавших. Одновременно продолжается ликвидация последствий удара. Работы осложняются риском повторных ударов

- отметил Синегубов.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек.

Впоследствии количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.

Сейчас в городских больницах Киева на стационаре находится 9 из 15 пострадавших.

Евгений Устименко

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