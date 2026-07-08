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Количество пострадавших от ракетного удара по Одессе возросло до 10

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 10 человек, среди них трое женщин. Восемь госпитализированы, состояние одного тяжелое.

Количество пострадавших от ракетного удара по Одессе возросло до 10

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Одессе возросло до 10 человек, среди них трое женщин. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

По словам Кипера, восемь пострадавших госпитализированы. В основном они получили осколочные и резаные ранения. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.

К сожалению, до 10 возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Одессе, среди которых – трое женщин. Восемь человек госпитализированы, в основном с осколочными и резаными ранами. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь

– сообщил Кипер.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. По предварительным данным, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области баллистической ракетой с кассетной боевой частью.

Напомним

Как сообщал УНН, армия рф атаковала Одессу, пострадала инфраструктура, пять человек госпитализированы.  

Степан Гафтко

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