"Клипперс" и "Хьюстон" начали переговоры об обмене двух олимпийских чемпионов

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 16505 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 46807 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 52113 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 73267 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 92647 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 97674 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100730 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114205 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115252 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"Клипперс" и "Хьюстон" начали переговоры об обмене двух олимпийских чемпионов

"Клипперс" и "Хьюстон" начали переговоры об обмене двух олимпийских чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. “Лос-Анджелес Клипперс” начали переговоры с “Хьюстон Рокетс” об обмене звездными баскетболистами НБА, сообщает УНН со ссылкой на “Essentially Sports”.

“Клипперс” могут отдать 30-летнего форварда Пола Джорджа на защитника “Рокетс” Уэстбрук, которому 32 года.
Два клуба Западной конференции НБА в настоящее время обсуждают условия сделки. Сейчас вариант обмена может стать следующим: в обмен на Джорджа “Клипперс” получат Уэстбрук, форварда Роберта Ковингтона и пик первого раунда драфта от “Рокетс” в 2023 году.

Уэстбрук и Джордж выступали вместе за “Оклахому” с 2017 по 2019 годы.

Примечательно, что ранее сообщалось о нежелании Уэстбрука больше выступать за “Рокетс” и его просьбе об обмене.
4-кратный участник Матчей всех звезд Джордж крайнего сезона в 48 матчах регулярного чемпионата НБА набирал по 21,5 очков, 5,7 подбора и 3,9 передачи, а 9-кратный участник Матчей всех звезд Уэстбрук имел по 27,2 очка, 7,9 подбора и 7 передач.

Добавим, оба американца выигрывали Олимпийские игры. Уэстбрук это сделал в 2012 году, а Джордж в 2016-м.

Украинские Национальные Новости

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