“Кліпперс” та “Х’юстон” розпочали переговори про обмін двох олімпійських чемпіонів

“Кліпперс” можуть віддати 30-річного форварда Пола Джорджа на захисника “Рокетс” Рассела Вестбрука, якому 32 роки.

Два клуби Західної конференції НБА в даний час обговорюють умови угоди. Наразі варіант обміну може стати наступним: в обмін на Джорджа “Кліпперс” отримають Вестбрука, форварда Роберта Ковінгтона і пік першого раунду драфту від “Рокетс” в 2023 році.

Вестбрук та Джордж виступали разом за “Оклахому” з 2017 по 2019 роки.

Примітно, що раніше повідомлялося про не бажання Вестбруку більше виступати за “Рокетс” і його прохання стосовно обміну.

4-разовий учасник Матчів усіх зірок Джордж крайнього сезону в 48 матчах регулярного чемпіонату НБА набирав по 21,5 очок, 5,7 підбирання і 3,9 передачі, а 9-разовий учасник Матчів усіх зірок Вестбрук мав по 27,2 очка, 7,9 підбирання та 7 передач.

Додамо, обидва американця вигравали Олімпійські ігри. Вестбрук це зробив у 2012 році, а Джордж у 2016-му.