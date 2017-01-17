Клиника Спиженко отныне оказывает медицинскую помощь пациентам круглосуточно
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. С первых дней 2017 года центр онкологии "Клиника Спиженко" круглосуточно предоставляет медицинскую помощь. Об этом на своей сторонке в facebook написал руководитель Ассоциации частных клиник Украины и владелец МЦ "Клиника Спиженко" Олег Спиженко, передает УНН.
По его словам не важно, кто является оператором медицинских услуг, а важно, чтобы пациент имел к ним доступ.
"Безграничная благодарность Клинике Борис за готовность обслуживания населения в Киево-Святошинском районе - 044 238 00 00 - вызов скорой помощи Клиники Борис), благодарность коллективу КП "Фармация" за открытие аптеки в селе Капитановка на территории Клиники Спиженко
Только вместе мы смогли создать единое медицинское пространство в интересах пациента. Фармацевтические услуги - Скорая помощь - хирургия - лечение онкологии - Кибернож - пациенту вовремя оказывается медицинская помощь на высоком европейском уровне - и не важно, кто оператор медицинских услуг - главное Интерес Пациента. Только вместе мы сила. Спасибо коллеги!", - Написал он.
Напомним, как сообщал УНН, "Клиника Спиженко" предлагает индивидуально разработанные скрининговые программы для онкопрофилактики.