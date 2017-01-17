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Клініка Спіженко відтепер надає медичну допомогу пацієнтам цілодобово

Клініка Спіженко відтепер надає медичну допомогу пацієнтам цілодобово

Київ • УНН

 • 42958 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. З перших днів 2017 року центр онкології "Клініка Спіженко" цілодобово надає медичну допомогу. Про це на своїй сторонці у facebook написав керівник Асоціації приватних клінік України та власник МЦ “Клініка Спіженко” Олег Спіженко, передає УНН.

За його словами не важливо, хто є оператором медичних послуг, а важливо, щоб пацієнт мав до них доступ.

" Безмежна подяка Клініці Борис за готовність обслуговування населення в Києво-Святошинському районі – 044 238 00 00 - виклик Швидкої допомоги Клініки Борис), подяка колективу КП «Фармація» за відкриття аптеки в селі Капітанівка на території Клініки Спіженко

Лише разом ми змогли створити єдиний медичний простір в інтересах Пацієнтів. Фармацевтичні послуги - Швидка допомога - хірургія - лікування онкології - Кіберніж- пацієнту вчасно надається медична допомога на високому Європейському рівні - і не важливо, хто оператор медичних послуг - головне Інтерес Пацієнта. Лише разом ми Сила. Дякую колеги!", - написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики.

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