Клініка Спіженко відтепер надає медичну допомогу пацієнтам цілодобово
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. З перших днів 2017 року центр онкології "Клініка Спіженко" цілодобово надає медичну допомогу. Про це на своїй сторонці у facebook написав керівник Асоціації приватних клінік України та власник МЦ “Клініка Спіженко” Олег Спіженко, передає УНН.
За його словами не важливо, хто є оператором медичних послуг, а важливо, щоб пацієнт мав до них доступ.
" Безмежна подяка Клініці Борис за готовність обслуговування населення в Києво-Святошинському районі – 044 238 00 00 - виклик Швидкої допомоги Клініки Борис), подяка колективу КП «Фармація» за відкриття аптеки в селі Капітанівка на території Клініки Спіженко
Лише разом ми змогли створити єдиний медичний простір в інтересах Пацієнтів. Фармацевтичні послуги - Швидка допомога - хірургія - лікування онкології - Кіберніж- пацієнту вчасно надається медична допомога на високому Європейському рівні - і не важливо, хто оператор медичних послуг - головне Інтерес Пацієнта. Лише разом ми Сила. Дякую колеги!", - написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики.