Кличко рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 начальника полиции Киева

“Действительно, несколько сотрудников полиции Киева, в том числе и начальник полиции города господин Крищенко, заболели коронавирусом. Я общался с ним по телефону. Он находится в бодром настроении и продолжает выполнять свои обязанности дистанционно. Хочу сказать, что все больные киевляне, у кого диагностировали коронавирус, получают необходимую медицинскую помощь”, — сказал Кличко.

Он напомнил, что город подготовил 7 опорных больниц, которые, в случае необходимости, могут принимать больных коронавирусом. В этих медучреждениях развернули около 500 коек. А в случае экстренной необходимости, Киев может развернуть 7 тысяч дополнительных коек.

“Я надеюсь, что такого, — худшего сценария у нас не будет. Также хочу в очередной раз подчеркнуть: мы предоставляем и будем предоставлять квалифицированную медицинскую помощь всем, кто в ней будет нуждаться. — Независимо от должностей и денег”, — подчеркнул Кличко.

Он которое призвал киевлян соблюдать правила и рекомендации временных ограничений. И без необходимости не выходить на улицы.

“Посмотрите, к чему пренебрежение правилами привело в Италии и Испании. Там сегодня не хватает мест в больницах. И это — страшно!”, — отметил Виталий Кличко.

Напомним, коронавируса заразился заместитель председателя Национальной полиции — начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Добавим, что в Киеве подтверждено восемь новых случаев коронавируса у людей в возрасте от 31 до 59 лет, в среднем — 55 инфицированных.