Кличко розповів про стан хворого COVID-19 начальника поліції Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що керівника столичної поліції Андрія Крищенка, який захворів на коронавірус, госпіталізували до Олександрівської лікарні, він почуває себе нормально. Про це Кличко заявив під час ефіру на телеканалі ZIK, передає УНН.
“Справді, кілька співробітників поліції Києва, в тому числі і начальник поліції міста пан Крищенко, захворіли на коронавірус. Я спілкувався з ним телефоном. Він перебуває у бадьорому настрої і продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно. Хочу сказати, що всі хворі кияни, в кого діагностували коронавірус, отримують необхідну медичну допомогу”, — сказав Кличко.
Він нагадав, що місто підготувало 7 опорних лікарень, які , в разі потреби, можуть приймати хворих на коронавірус. В цих медзакладах розгорнули близько 500 ліжок. А у випадку екстреної необхідності, Київ може розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.
“Я сподіваюся, що такого, — найгіршого сценарію в нас не відбудеться. Також хочу в черговий раз наголосити: ми надаємо і будемо надавати кваліфіковану медичну допомогу всім, хто її потребуватиме. — Незалежно від посад чи грошей”, — підкреслив Кличко.
Він котре закликав киян дотримуватися правил і рекомендацій тимчасових обмежень. І без нагальної потреби не виходити на вулиці.
“Подивіться, до чого нехтування правилами призвели в Італії та Іспанії. Там сьогодні не вистачає місць у лікарнях. І це — страшно!”, — наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, коронавірусом інфікувався заступник голови Національної поліції — начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Додамо, що у Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років, загалом — 55 інфікованих.