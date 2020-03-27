Кличко розповів про стан хворого COVID-19 начальника поліції Києва

ukru
14:22 • 10471 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 59134 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 84480 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 106144 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 122701 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 123501 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172397 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142311 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148479 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148950 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.2 м/с
39 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 122559 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 112354 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 50455 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 32001 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 30310 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 59084 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 84448 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 106137 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 122693 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 123496 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 16784 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 23405 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108844 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 109157 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126554 перегляди
Актуальне
Кличко розповів про стан хворого COVID-19 начальника поліції Києва

Кличко розповів про стан хворого COVID-19 начальника поліції Києва

Київ • УНН

 • 12502 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко розповів, що керівника столичної поліції Андрія Крищенка, який захворів на коронавірус, госпіталізували до Олександрівської лікарні, він почуває себе нормально. Про це Кличко заявив під час ефіру на телеканалі ZIK, передає УНН.

“Справді, кілька співробітників поліції Києва, в тому числі і начальник поліції міста пан Крищенко, захворіли на коронавірус. Я спілкувався з ним телефоном. Він перебуває у бадьорому настрої і продовжує виконувати свої обов’язки дистанційно. Хочу сказати, що всі хворі кияни, в кого діагностували коронавірус, отримують необхідну медичну допомогу”, — сказав Кличко.

Він нагадав, що місто підготувало 7 опорних лікарень, які , в разі потреби, можуть приймати хворих на коронавірус. В цих медзакладах розгорнули близько 500 ліжок. А у випадку екстреної необхідності, Київ може розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.

“Я сподіваюся, що такого, — найгіршого сценарію в нас не відбудеться. Також хочу в черговий раз наголосити: ми надаємо і будемо надавати кваліфіковану медичну допомогу всім, хто її потребуватиме. — Незалежно від посад чи грошей”, — підкреслив Кличко.

Він котре закликав киян дотримуватися правил і рекомендацій тимчасових обмежень. І без нагальної потреби не виходити на вулиці.

“Подивіться, до чого нехтування правилами призвели в Італії та Іспанії. Там сьогодні не вистачає місць у лікарнях. І це — страшно!”, — наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, коронавірусом інфікувався заступник голови Національної поліції — начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Додамо, що у Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років, загалом — 55 інфікованих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$235.66
Brent
$70.77
Bitcoin
$85,505.70
S&P 500
$5,672.38
Газ TTF
$43.60
Золото
$3,039.45
Ethereum
$1,985.80