Киевского таможенника разоблачили на взятке в почти 6 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На получении взятки в почти 6000 долларов США разоблачен начальник таможенного поста "Восточный" Киевской таможни и его сообщник. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Правоохранители разоблачили факт получения неправомерной выгоды начальником таможенного поста "Восточный" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины и гражданским лицом.
Установлено, что в феврале 2017 года, таможенник начал требовать и получать от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне таможенного поста "Восточный" неправомерную выгоду за растаможивание товаров.
Сначала таможенник вместе с брокером получили за такую "услугу" от гражданина 5600 долларов США. В дальнейшем, при получении второй части оговоренной суммы в размере 350 долларов США, брокер был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а указанные деньги изъяты. Впоследствии, после проведения обысков по месту работы и жительства, задержан и начальник таможенного поста.
Указанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
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