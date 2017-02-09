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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевского таможенника разоблачили на взятке в почти 6 тыс. долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. На получении взятки в почти 6000 долларов США разоблачен начальник таможенного поста "Восточный" Киевской таможни и его сообщник. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Киевского таможенника разоблачили на взятке в почти 6 тыс. долларов

Правоохранители разоблачили факт получения неправомерной выгоды начальником таможенного поста "Восточный" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины и гражданским лицом.

Установлено, что в феврале 2017 года, таможенник начал требовать и получать от гражданских лиц, пересекающих государственную границу Украины в зоне таможенного поста "Восточный" неправомерную выгоду за растаможивание товаров.

Сначала таможенник вместе с брокером получили за такую ​​"услугу" от гражданина 5600 долларов США. В дальнейшем, при получении второй части оговоренной суммы в размере 350 долларов США, брокер был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а указанные деньги изъяты. Впоследствии, после проведения обысков по месту работы и жительства, задержан и начальник таможенного поста.

Указанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Как сообщал УНН, пограничники не допустили перевозки 9 кг серебра в РФ.

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