Київського митника викрили на хабарі в майже 6 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На одержанні хабара в майже 6000 доларів США викрито начальника митного поста “Східний” Київської митниці та його спільника. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Правоохоронцями викрито факт одержання неправомірної вигоди начальником митного поста “Східний” Київської міської митниці Державної фіскальної служби України та цивільною особою.
Установлено, що в лютому 2017 року, митник розпочав вимагати та отримувати від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні митного поста “Східний” неправомірну вигоду за розмитнення товарів.
Спочатку митник разом з брокером одержали за таку “послугу” від громадянина 5600 доларів США. У подальшому, під час отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 350 доларів США, брокера було затримано в порядку статті 208 КПК України, а вказані гроші вилучено. Згодом, після проведення обшуків за місцем роботи та проживання, затримано й начальника митного поста.
Вказаним особам готується повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою,яка займає відповідальне становище) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.
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