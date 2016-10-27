Киевсовет отменил все проголосованные сегодня решения
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Депутаты Киевского городского совета отменили все проголосованные 27 октября решения из-за голосования постороннего лица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.
"Такие факты недопустимы. Это вопиющее нарушение нашего регламента. Секретариат Киевсовета проведет служебное расследование, и на следующем пленарном заседании депутатам будет предоставлен подробный отчет: кто этот человек, как он попал в сессионный зал Киевсовета и по чьей карточке голосовал", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
По его словам, также будут разработаны четкие правила доступа в сессионный зал. Имеют право там находиться только депутаты, представители секретариата КГС и аппарата КГГА.
Сообщается, что депутаты утвердили повестку дня и начали голосование сначала.