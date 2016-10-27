Київрада скасувала всі проголосовані сьогодні рішення

“Такі факти неприпустимі. Це кричуще порушення нашого регламенту. Секретаріат Київради проведе службове розслідування, і на наступному пленарному засіданні депутатам буде надано детальний звіт: хто ця особа, як вона потрапила до сесійної зали Київради та за чиєю карткою голосувала”, — зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, також буде розроблено чіткі правила доступу до сесійної зали. Матимуть право там знаходитись лише депутати, представники секретаріату КМР та апарату КМДА.

Повідомляється, що депутати затвердили порядок денний та розпочали голосування спочатку.