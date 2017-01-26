"Киевгорстрой" получил награды за лучшие жилые комплексы

Как сообщили в пресс-службе, в рейтинге участвовали 110 ЖК, находящихся на стадии строительства или которые введены в эксплуатацию в 2016 году.

Согласно результатам исследования, ЖК "Киевская Венеция" на просп. Воссоединения, 21-В, а также ЖК "Освиты" признаны победителями номинации "Финансовые условия" в категории среднего ценового сегмента. ЖК "Французский квартал" также занял первое место в аналогичной номинации категории высший ценовой сегмент.

Проект "Ревизор новостроек" имеет целью предоставить покупателю независимую оценку рисков, слабых и сильных мест объектов на рынке первичной недвижимости.