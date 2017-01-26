"Киевгорстрой" получил награды за лучшие жилые комплексы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Холдинговой компании "Киевгорстрой" вручили награды по итогам независимого исследования "Ревизор новостроек" за лучшие жилые комплексы столичного рынка недвижимости, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщили в пресс-службе, в рейтинге участвовали 110 ЖК, находящихся на стадии строительства или которые введены в эксплуатацию в 2016 году.
Согласно результатам исследования, ЖК "Киевская Венеция" на просп. Воссоединения, 21-В, а также ЖК "Освиты" признаны победителями номинации "Финансовые условия" в категории среднего ценового сегмента. ЖК "Французский квартал" также занял первое место в аналогичной номинации категории высший ценовой сегмент.
Проект "Ревизор новостроек" имеет целью предоставить покупателю независимую оценку рисков, слабых и сильных мест объектов на рынке первичной недвижимости.