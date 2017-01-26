“Київміськбуд” отримав нагороди за кращі житлові комплекси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Холдинговій компанії “Київміськбуд” вручили нагороди від незалежного дослідження “Ревізор новобудов” за кращі житлові комплекси столичного ринку нерухомості, передає УНН із посиланням на прес-службу компанії.
Як повдіомили у прес-службі, у рейтингу брали участь 110 ЖК, що знаходяться на стадії будівництва або введені в експлуатацію у 2016 році.
Згідно із результатами дослідження, ЖК “Київська Венеція”, що на просп. Возз’єднання, 21-В, а також ЖК “Освіти” визнано переможцями номінації “Фінансові умови” в категорії середнього цінового сегменту. ЖК “Французький квартал” також посів перше місце в аналогічній номінації категорії вищий ціновий сегмент.
Проект “Ревізор новобудов” має на меті надати покупцеві незалежну оцінку ризиків, слабких і сильних місць об’єктів на ринку первинної нерухомості.