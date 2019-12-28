Киевлянам пообещали в январе платежки с меньшими счетами за тепло
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Уже с первого месяца нового года киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло - примерно на 22 - 23%. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Коллегии Киевской городской государственной администрации, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
"Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23 процента счетами оплаты за тепло", - отметил Кличко.
Он также напомнил, что уже более полутысячи киевских домов воспользовались городским программам по энергосбережению, платят за коммунальные услуги намного меньше.
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"Мы несколько лет назад начали программу 70/30. И эта программа пользуется большим спросом у киевлян. Люди в домах, которые присоединились к программе, платят в два раза меньше за тепло. Так цена отопления за ноябрь в термомодернизованих домах была в среднем вдвое меньше, чем тариф. Жители таких домов фактически зависят от цены на газ и регулируют размер платежей самостоятельно", - подчеркнул мэр столицы.
Он также отметил, что необходимо модернизировать оборудование, которое может автоматически регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры воздуха за окном.
Напомним, что правительство приняло решение для уменьшения суммы в платежке за тепло.