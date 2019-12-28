Киянам пообіцяли у січні платіжки із меншими рахунками за тепло

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уже з першого місяця нового року кияни отримають платіжки із меншими рахунками на оплату за тепло – приблизно на 22 – 23%. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Колегії Київської міської державної адміністрації, передає УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.