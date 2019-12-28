Киянам пообіцяли у січні платіжки із меншими рахунками за тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уже з першого місяця нового року кияни отримають платіжки із меншими рахунками на оплату за тепло – приблизно на 22 – 23%. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Колегії Київської міської державної адміністрації, передає УНН з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
"Хочу нагадати, що в 2018-му році місто повернуло теплоенергетичний комплекс з довгострокової оренди комерційною структурою. І сьогодні пріоритет муніципальної теплопостачальної компанії – не прибутки, а модернізація застарілої системи та якісний сервіс для киян. Тому ми повинні скористатися зниженням ціни на газ і зменшити вартість опалення та гарячої води. У січні кияни отримають платіжки із меншими приблизно на 22-23 відсотка рахунками оплати за тепло", – зазначив Кличко.
Він також нагадав, що вже більше ніж півтисячі київських будинків, що скористалися міськими програмами з енергозбереження, сплачують за комунальні послуги набагато менше.
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"Ми декілька років тому розпочали програму 70/30. І ця програма користується великим попитом у киян. Люди в будинках, які приєдналися до програми, платять у два рази менше за тепло. Так ціна опалення за листопад в термомодернізованих оселях була в середньому вдвічі менша, ніж тариф. Мешканці таких будинків фактично не залежать від ціни на газ і регулюють розмір платежів самостійно", – наголосив мер столиці.
Він також зазначив, що необхідно модернізувати обладнання, що може автоматично регулювати подачу теплоносіїв, у залежності від температури повітря за вікном.
Нагадаємо, що уряд схвалив рішення для зменшення суми в платіжці за тепло.