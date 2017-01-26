Киевлян предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня в Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 26 января в столице ожидается похолодание: температура ночью 12-14 °, днем около 10 ° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с.
Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.