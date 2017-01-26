Киевлян предупредили о гололедице на дорогах

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 26 января в столице ожидается похолодание: температура ночью 12-14 °, днем ​​около 10 ° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с.

Водителей попросили быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и ​​быть осмотрительными.